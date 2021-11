Verscheidene militanten van Extinction Rebellion zijn zaterdag administratief aangehouden tijdens een actie in de Wetstraat in Brussel. De activistische klimaatbeweging protesteerde halverwege de klimaattop COP26 in Glasgow tegen de 'desastreuze politieke aanpak van de ecologische crisis'. De politie was massaal aanwezig in de Wetstraat. De betoging was niet toegelaten.

Na jaren van betogingen, petities en klimaatspijbelacties is het nu tijd voor woede, zo liet Extinction Rebellion eerder deze week in een persbericht weten. Daarom plande de klimaatbeweging met #Time4Rage een nationale actie van geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid in Brussel. De politie, die aanwezig was met combi's, honden en een helikopter die boven de zone vloog, ging over tot de arrestatie van militanten, die op de straat lagen of zaten.

Extinction Rebellion hekelt enkele 'desastreuze' beleidskeuzes van de Belgische regeringen, die 'de ecologische crisis verergeren'. Daarbij richt de klimaatbeweging onder meer de pijlen op de nieuwe gascentrales van federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen). 'Engie zal subsidie krijgen voor twee megagascentrales, voor 15 jaar. Zo stroomt meer dan 1 miljard belastinggeld naar extra CO2-uitstoot.'

Ook onder meer de komst van de e-commercegigant Alibaba naar de luchthaven van Luik en de nieuwe Ineos-fabriek in de haven van Antwerpen zijn volgens de klimaatbeweging foute keuzes.

