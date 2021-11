Een open brief van onder meer de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg aan de staatshoofden en regeringsleiders overal ter wereld, is in korte tijds door meer dan 1 miljoen mensen ondertekend. Maandagavond hadden al meer dan 1,15 miljoen mensen de brief online ondertekend, is te zien op de website van het online campagnenetwerk Avaaz.

In de open brief die in de aanloop naar de klimaattop COP26 in Glasgow werd gelanceerd, roepen Thunberg, de Oegandese Vanessa Nakate, de Poolse Dominika Lasota en de Filipijnse Mitzi Tan de wereldleiders op om de klimaatcrisis eens en voor altijd aan te pakken, met dringende en drastische maatregelen.

'Verraad. Zo omschrijven jonge mensen overal ter wereld het falen van onze regeringen om de CO2-uitstoot te verminderen.' De wereld is 'catastrofaal ver verwijderd' van de doelen die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs - het beperken van de wereldwijde klimaatopwarming met 1,5 graad in vergelijking met het pre-industriële tijdperk.

'Toch blijven de regeringen de crisis versnellen, door miljarden te investeren in fossiele brandstoffen.' De wereld bevindt zich in 'alarmfase rood', aldus de activistes. (Belga)