De eerste Israëlische maansonde Beresheet is donderdag niet veilig op de natuurlijke satelliet van de aarde kunnen landen.

'Wij zijn niet succesrijk geland', klonk het tijdens een rechtstreekse televisie-uitzending.

In de laatste fase van de afdaling deden er zich problemen voor, met klaarblijkelijk een meetinstrument in het inertieel platform en met de hoofdmotor, alsmede met de communicatie van het door SpaceX gelanceerde ruimtetuig dat autonoom moest landen. De hoofdmotor viel uit, maar kwam even later toch nog tot ontbranding, tevergeefs.

De landing moest om 21.25 uur Belgische tijd gebeuren, enkele honderden km van de plaats waar de astronauten van Apollo 15 zijn geland. Israël is zo na de VS, de voormalige Sovjet-Unie en China niet het vierde land dat geslaagd op de maan kan neerstrijken. Tegelijk was het ook een falen van een eerste private maansonde.

Toch was men in het vluchtleidingscentrum tevreden over het behaalde resultaat. 'Wij zijn grenzeloos trots', zei premier Benjamin Netanyahu kort voor de mislukte landingspoging al bij de vluchtleiding.