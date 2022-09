Lancering van New Shepard draagraket van Jeff Bezos mislukt

In Texas is maandag de lancering van een New Shepard draagraket van Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos, mislukt, zo heeft space.com gemeld.

De draagraket vertrok om 16.27 uur Belgische tijd voor een onbemande, wetenschappelijke missie. Toen de New Shepard na een minuut en vijf seconden een hoogte van 9.144 meter had bereikt, liep er iets mis.

De meegevoerde capsule activeerde haar onderbrekingsmotor op vaste brandstof en landde uiteindelijk veilig in Texas met haar 36 experimenten, waarvan de helft voor het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA.

De oorzaak van het falen is nog niet bekend.