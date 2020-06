Wat trekt mensen aan in anderen? Wetenschappers willen het graag weten.

Wetenschappers willen alles weten. Ook over hoe we relaties vormen. Zoeken we naar iemand met wie we overeenkomsten hebben of hebben we echt voorkeuren voor specifieke eigenschappen? Ingenieur-econoom Stijn Baert (UGent) en twee collega's zochten het uit met een eigen versie van de datingapp Tinder. Hun resultaten zijn verschenen in het vakblad Personality and Individual Differences. Er was een sterke voorkeur voor een partner van dezelfde leeftijd. Op het vlak van aantrekkelijkheid was er geen verband. Dat is niet abnormaal: mensen blijken meestal te gaan voor iemand die 'zo aantrekkelijk mogelijk' is. Van de vijf klassieke persoonlijkheidskenmerken uit de psychologie bleken uitsluitend 'aangenaamheid' en 'openheid voor ervaringen' overeen te stemmen. Voor extraversie, emotionele stabiliteit en ordelijkheid was er geen match. Interessant was dat vooral vrouwen en oudere mensen op zoek waren naar iemand van wie de leeftijd en persoonlijkheidskenmerken met de hunne overeenstemden: waarschijnlijk zijn mensen uit beide groepen op zoek naar een duurzamere relatie. Andere onderzoekers vragen zich in Developmental Psychology af of het mogelijk is voorspellingen over relaties te maken. Dat blijkt te kunnen op basis van het 'geluksgevoel' bij het begin van een relatie: als dat dan al relatief klein is bij een van de partners, is de kans groot dat het slecht zal aflopen. Hoe meer de behoeften van beide partners overeenstemmen, hoe groter de kans dat ze samenblijven. Dat klinkt logisch.