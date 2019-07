In tropische wateren daalt het aantal jonge koraalriffen, in gematigde streken zitten ze in de lift. Onderzoekers zijn verbluft door deze verschuiving als gevolg van de klimaatverandering.

De laatste veertig jaar is het aantal jonge koralen op tropische riffen met 85 procent afgenomen. Hun aantal op subtropische riffen is in dezelfde periode verdubbeld.

Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek. De wetenschappers spreken van een "verbluffende" verandering.

Klimaatverandering

'De klimaatverandering lijkt de koraalriffen te herverdelen, net zoals ze de verplaatsing van veel andere mariene soorten veroorzaakt', zegt hoofdauteur Nichole Price, onderzoeker van het Bigelow Laboratory for Ocean Sciences in de Amerikaanse staat Maine.

'Het is verbluffend hoe duidelijk deze trend is, maar we weten nog niet of de nieuwe riffen de ongelooflijke diversiteit aan tropische systemen kunnen ondersteunen.'

De verklaring voor de verschuiving is eenvoudig. De klimaatverandering warmt de oceaan op. Daardoor worden subtropische wateren interessanter voor de koralen dan de oceanen rond de evenaar waar ze van oudsher bloeien.

Larven

De nieuwe subtropische riffen kunnen in principe andere tropische soorten herbergen die worden bedreigd door de klimaatverandering, zoals vissen. Maar of dit daadwerkelijk het geval zal zijn, weten de onderzoekers dus nog niet. Over de exacte samenstelling van de nieuwe riffen weten ze op dit moment amper iets.

Niet alle koralen trekken weg. De onderzoekers denken dat alleen bepaalde koraalsoorten een nieuwe bestemming kunnen vinden. Alles hangt af van hoe ver de microscopische koraallarven kunnen zwemmen en drijven op stromingen. Hun vetvoorraden zijn beperkt.

Aan het onderzoek, dat in het vaktijdschrift Marine Ecology Progress Series verscheen, werkten zeventien instellingen uit zes landen mee. Ze stelden een wereldwijde database samen van studies die teruggaan tot 1974.