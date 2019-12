Neurowetenschapster Angelique Van Ombergen haalde de '30 under 30'-lijst van het Amerikaanse blad Forbes.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Het zal wel een cliché zijn, maar de geboorte van ons zoontje was voor mij ongetwijfeld het meest spectaculaire, unieke en bijzondere nieuwsfeit van het jaar.

Wat hebt u het afgelopen jaar voor het klimaat gedaan?

Veel te weinig. Ik reis nogal veel voor mijn werk, en zelfs al doe ik mijn best om het aantal vluchten tot het minimum te beperken, dan vlieg ik nog altijd veel meer dan goed is voor het klimaat. Maar ik ben wél vegetariër. Zo hoop ik toch een beetje mijn steentje bij te dragen.

Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2018 hebt u gerealiseerd?

Ik wil vaker 'nee' leren zeggen. Dat is me wel al wat beter gelukt in 2019, maar ik ga het me toch nog eens voornemen voor 2020.

Wat was uw culinaire hoogtepunt van 2019?

Ik noem dit niet zozeer om culinaire redenen maar vanwege de locatie en het gezelschap: camembert op een zelfgemaakt vuurtje met mijn vrouw, ergens in the middle of nowhere. We sliepen toen in een zogenaamde slow cabin voor het weekend. Een echte aanrader.

Het wordt dringend tijd dat een competente, intelligente vrouw premier wordt.

Wat was het beste boek van 2019? Beste film? Beste tv-serie? Beste artiest?

Ik heb genoten van een heleboel dingen. Het boek Nachtouders van Saskia De Coster. De film Joker. Als tv-serie vermeld ik graag BoJack Horseman en dan vooral het eerste deel van het laatste seizoen. De beste artiest vond ik singer-songwriter Phoebe Bridgers. Ook het concert van Big Thief is me bijgebleven, net als de exposities van Yayoi Kusama en Do Ho Suh in Museum Voorlinden in Wassenaar.

Wat is de strafste sportprestatie van het jaar?

Ik ben geen echt actieve volger van allerlei sporten, maar de prestatie van Eliud Kipchoge die als eerste de marathon in minder dan twee uur heeft gelopen, vind ik waanzinnig straf.

Waar en met wie viert u kerstavond?

Naar goede gewoonte doe ik dat bij en met vrienden in Antwerpen.

Wie mag van u premier worden?

Ik stem voor een competente, intelligente vrouw. Het wordt dringend tijd dat een vrouw eens haar ding mag doen in die functie. Als dat geen optie is, dan lijkt Alexander De Croo van Open VLD me wel een aangename en competente man.

Welk sociaal medium gooit u eruit?

Voorlopig nog geen enkel, maar ik merk dat ik Facebook maar weinig gebruik.

Gaat u uw Netflix-abonnement vernieuwen?

Zeker wel. Wij hebben geen tv- of kabelabonnement, maar naar Netflix kijk ik wel geregeld. Vooral voor de series.

Wie zult u deze kerst het meeste missen?

Mijn grootmoeder.

Wat moet er voor u in de canon?

Ik kan niet zomaar zeggen dat ik die canon een must vind, maar als ik dan toch iets moet zeggen: de verscheidenheid van onze dialecten.

Moet cultuur meer subsidies krijgen?

Ongetwijfeld wel. Ik kan me voorstellen dat het niet evident is om alle budgetten in evenwicht te brengen, maar ik vind cultuur niet de juiste plaats om te snoeien.

Bent u een ecorealist?

Er is tegenwoordig een overaanbod aan holle termen waarvan het voor mij niet echt duidelijk is wat ze precies inhouden. Ik heb sowieso een hekel aan allerhande labels. Ik ben een wetenschapper en dus sta ik achter feiten. Ook als het over de klimaatwetenschap gaat.

Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf?

Nieuwe ervaringen, verwondering en een goede gezondheid.