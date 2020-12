Kan je verliefd worden op je broer?

Cleopatra was naar verluid getrouwd met haar eigen broer en ook voor de Habsburgse adel was een gezin stichten met familieleden niet vreemd. Dit gebeurde veelal om politieke redenen. Ondertussen hebben dat soort 'rationele' beweegredenen plaatsgemaakt voor een nieuwe romantiek. Gedragsecoloog Wendt Müller (UAntwerpen) gaat dieper in op inteelt en de gruwelijke gevolgen daarvan.

