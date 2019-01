Kan je verliefd worden op een robot?

Commerciële bedrijven zijn al lang bezig met het produceren van robots voor intieme of romantische relaties. Als sociale wetenschappers zoals Charlotte Jewell zich niet met dit proces bemoeien zullen het vooral sekspoppen zijn en blijven. Terwijl er méér kan. Wat denken we van een robot-partner voor een persoon met een handicap of iemand in eenzaamheid?