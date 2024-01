Japan landt als vijfde land ooit succesvol op de maan

Japan is het vijfde land ter wereld dat erin slaagt een ruimtetuig op de maan te landen. De Japanse ruimtevaartorganisatie Jaxa heeft vrijdag (Belgische tijd) contact gelegd met maanlander SLIM.

De zonnecellen werken volgens Jaxa nog niet naar behoren, waardoor de maanlander geen elektriciteit opwekt. De oorzaak daarvan wordt onderzocht. Momenteel werkt de SLIM op energie van batterijen met een levensduur van “enkele uren”. Het ruimtetuig slaagde er wel in zacht te landen, aldus Jaxa tijdens een persconferentie.

De onbemande maanlanding is een primeur voor het Aziatische land en een welgekomen succes voor Jaxa, dat sinds vorig jaar de mislukkingen opstapelde. De geplande missie zou enkele weken duren, maar dat zal niet lukken met de energie van batterijen alleen. Daarom staat de lander ook in een spaarstand. Jaxa hoopt dat de zonnepanelen alsnog elektriciteit gaan genereren in de toekomst.

De maanlander, die 110 dagen onderweg was, is vooral gebouwd om een nieuwe technologie voor het landen te testen. Dankzij een soort gezichtsherkenning moet hij de kraters op de maan herkennen. Daarmee bepaalt hij waar hij is. Ook zoekt hij naar gevaarlijke rotsen op het oppervlak. Vervolgens kan hij zelf beslissen om bij te sturen.

Mede doordat de lander in een spaarstand staat, is het nog niet helemaal zeker of het inderdaad gelukt is om de sonde op 100 meter nauwkeurig aan de grond te zetten, zoals vooraf de bedoeling was. Vooralsnog denkt de organisatie dat dit gelukt is. Jaxa is dan ook optimistisch over toekomstige missies.

Het is een grote uitdaging om succesvol te landen. Ruim de helft van de geplande maanlandingen eindigt met een mislukking. De voorbije vijf jaar mislukten onder meer missies van Israël (Beresheet), India (Vikram), Rusland (Loena-25) en de Verenigde Staten (Peregrine).