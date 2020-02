Een studie van het Britse adviesbureau Verisk Maplecroft analyseerde wereldwijd 500 steden met meer dan 1 miljoen inwoners en identificeerde de plekken waar de zeespiegel tegen 2100 naar alle waarschijnlijkheid 67 centimeter tot 2 meter zal stijgen.

Dit model is in overeenstemming met de wetenschappelijke schattingen die rekening houden met een verdere opwarming van de aarde aan het huidige tempo.

Uit de analyse blijkt dat elf van de vijftien steden met het grootste risico zich in Azië bevinden. Het gaat onder andere om Tokio, Jakarta, Ho Chi Minh-stad en Shanghai. Ook Dubai, Alexandrië en New York staan op de risicolijst.

'Als soort leeft de mens graag langs de kust, met alle middelen en transport die dat biedt', zegt Rory Clisby, analist klimaatverandering bij Verisk Maplecroft in Singapore.

Veel van de snel groeiende steden in Azië liggen aan de kust, en zijn dus laaggelegen en kwetsbaar voor een stijgende zeespiegel en extreem weer zoals stormen en cyclonen.

Deze week werd Jakarta, de hoofdstad van Indonesië, met meer dan negen miljoen inwoners, al voor de tweede keer in 2020 getroffen door zware overstromingen. De Thaise hoofdstad Bangkok (8 miljoen inwoners) moest vorige maand drinkwater aanvoeren met vrachtwagens nadat de oprukkende oceaan het zoutgehalte van de watervoorraden had verhoogd.

Om de overstromingsrisico's te verminderen, moeten landen 'harde en zachte technieken combineren, zoals het bouwen van zeeweringen en getijdenbarrières en het herstellen van mangroves', zegt Clisby.

Zeeweringen zullen om de tien jaar versterkt moeten worden, voegt hij daaraan toe. 'Het is geen eenmalige kost.'

Het bouwen in overstromingsgevoelige gebieden moet volgens de expert ook worden stopgezet, en sommige steden zullen moeten overwegen om belangrijke zaken naar een veiligere plaats te verhuizen.

Ook in 'sponssteden' ziet hij heil. Daarbij worden water-absorberende materialen, zoals bijvoorbeeld absorberend asfalt of groenzones, in de steden ingebouwd om te voorkomen dat water zich ophoopt.

De steden met het hoogste risico op veelvuldige overstromingen zijn Guangzhou en Dongguan in de Chinese Parelrivierdelta, een Economische Zone die 20 procent van het bbp van China genereert en 3,8 procent bijdraagt aan de wereldwijde rijkdom, stelt het rapport.

Maar terwijl China en Japan de middelen hebben om maatregelen te nemen om de stijgende zeespiegel tegen te gaan, hebben Vietnam, India en Indonesië die middelen veel minder, zegt Clisby.

Indonesië denkt er wel al aan om zijn hoofdstad te verhuizen naar het eiland Borneo omdat Jakarta - nu gelegen op het eiland Java - langzaamaan wegzinkt en regelmatig te maken krijgt met overstromingen.

'Zulke overwegingen om risico's te ontlopen, zullen we in de komende tien jaar nog meer gaan horen', zegt Clisby.

