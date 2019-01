Is online shoppen slecht voor het milieu?

In plaats van je vervuilende dieselauto te nemen en heen en weer naar de stad te rijden, besluit je om online wat te shoppen. Goed voor je portemonnee (want alles wordt toch gratis verzonden) en beter voor het milieu, want die auto blijft de hele namiddag in de garage. Maar, klopt dat idee wel? Professor Cathy Macharis en haar team bij MOBI-VUB gaan na of dit wel allemaal zo duurzaam is.