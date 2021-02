Is kernfusie de energiebron van de toekomst?

In het binnenste van sterren wordt energie geproduceerd die veel efficiënter en schoner is dan wat we hier op aarde doen. Sterren doen namelijk aan kernfusie! Expert nucleaire energie Wouter Schroeyers (UHasselt) legt je uit hoe dat werkt en waarom het nog even zal duren vooraleer we van de voordelen kunnen genieten.