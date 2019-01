Is de fermentatiehype gezond?

Fermentatie, dat is groenten in potten steken en eigenlijk een beetje laten rotten. Zo wordt de huidige hype onder hipsters weleens omschreven. Voor een meer wetenschappelijkere omschrijving laten we microbiologe Sarah Lebeer van UAntwerpenvan aan het woord. Zij legt je uit hoe je voedsel kan bewaren of zelfs maken op basis van schimmels en bacteriën.