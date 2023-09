India lanceert observatiesonde naar de zon

India heeft zaterdag vanop het eiland Sriharikota een raket gelanceerd om een zonnesonde in de ruimte te brengen.

De sonde Aditya-L1 zal vier maanden onderweg zijn naar de zon. De Aditya, “zon” in het Hindi, zal in een Halo-baan geplaatst worden in een sector in de ruimte die ongeveer 1,5 miljoen kilometer van de aarde is verwijderd.

De Aditya moet voortdurend heldere beelden van de zon doorsturen. Het ruimtetuig zal zeven instrumenten bevatten om de buitenste lagen van de zon te observeren.

Bedoeling is meer te weten te komen over de eigenschappen van zonnevlammen, de straling van de zon en de dynamiek van zonnewinden.

India liet vorige maand al als eerste land ter wereld een maanlander landen nabij de zuidelijke pool van de maan.