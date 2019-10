In beeld: strijd tegen nieuwe dodelijke koraalziekte

Koraalriffen, die ook hard te lijden hebben onder de klimaatverandering, worden nu ook nog eens getroffen door de snel oprukkende ziekte 'Stony Coral Tissue Loss Disease'. Die ziekte, die voor het eerst in 2014 werd geïdentificeerd in Virginia Key nabij Miami, valt 22 soorten steenkooraalriffen aan, waarschijnlijk veroorzaakt door een bacterie die wordt overgedragen via plastic in de oceaan of de duikuitrusting van duikers.

Het sterfteprecentage ligt tussen de 66 en 100 procent. Wetenschappers doen verwoede pogingen om het koraal te redden door onder meer een antibioticum op het koraal aan te brengen en aangetaste delen los te maken met hamer en beitel om de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Vooral de snelheid waarmee de ziekte toeslaat, baart de onderzoekers zorgen. Voorlopig blijft het zoeken naar een oplossing.







Koraalziekte © Reuters .







