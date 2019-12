In beeld: de dieren van het jaar

In een Chinese dierentuin is het laatste bekende vrouwtje van de yangtze-weekschildpad overleden na een mislukte poging tot kunstmatige inseminatie. Door het overlijden zijn er, voor zover bekend, wereldwijd nog maar drie Yangtze-weekschildpadden in leven. Naast een mannetje in een dierentuin, leven er ook nog twee soortgenoten in vrijheid in Vietnam. Hun geslacht is niet bekend. Als het om twee mannetjes gaat, zal het niet meer mogelijk zijn om de soort in leven te houden.