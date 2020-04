SARS-CoV-2 zou zich kunnen verspreiden terwijl mensen gewoon praten, eerder dan bij niezen of hoesten.

Mogelijk zet het nieuwe coronavirus zich over wanneer mensen spreken en via ademhaling, zo heeft dokter en presidentieel adviseur Anthony Fauci vrijdag tegenover Fox News gezegd.

Fauci vertelde informatie te hebben waaruit blijkt dat het virus zich zou kunnen verspreiden terwijl mensen gewoon praten, eerder dan bij niezen of hoesten.

De Amerikaanse academies voor wetenschappen hebben het Witte Huis geïnformeerd dat meerdere eerste wetenschappelijke resultaten ertoe neigen te zeggen dat het virus zich verspreidt wanneer mensen uitademenen.

Indien een en ander klopt kan het de lang gezochte verklaring zijn voor de blijkbaar grote besmettingsaard van het virus dat de longziekte covid-19 veroorzaakt.

Het Witte Huis maakt zich inmiddels op om het algemeen dragen van mondmaskers aan te bevelen

