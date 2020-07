De opwarming van de aarde zou tegen het einde van de eeuw ertoe kunnen leiden dat ijsberen uitsterven. Wanneer er onvoldoende ijs overblijft op de noordpool, verhongeren de dieren. Dat blijkt uit een studie die maandag werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Climate Change.

De onderzoekers keken naar de grootste bedreiging waarmee ijsberen vandaag worden geconfronteerd: de geleidelijke verdwijning van hun leefgebied, het zee-ijs, waaruit ze de zeehonden vangen die essentieel zijn voor hun voeding. Deze carnivoor, die leeft in arctische gebieden waar de temperatuur in de winter kan dalen tot -40 graden, kan maanden vasten, vooral tijdens de zomerperiode wanneer de ijsschots elk jaar smelt.

Maar door de opwarming van de aarde, twee keer zo snel in het noordpoolgebied, duurt de afwezigheid van ijs steeds langer. Omdat ze in hun omgeving geen ander dieet zo rijk als zeehonden kunnen vinden, wagen steeds meer hongerige beren zich soms al ver weg van hun grondgebied, in de buurt van bewoonde gebieden.

Welpen

Het smelten van de ijsschots is met name een uitdaging voor de vrouwtjes, die in de herfst hun hol binnengaan om midden in de winter te bevallen en in het voorjaar met hun welpen tevoorschijn komen. 'Ze moeten dan voldoende zeehonden vangen om genoeg vet op te slaan en genoeg melk te produceren om hun jongen de hele zomer snel te voeden,' zegt Steven Amstrup, een van de auteurs en wetenschappers van de studie. Hij is de voorzitter van de ngo Polar Bears International.

De ongeveer 25.000 ijsberen zijn verdeeld over negentien verschillende subpopulaties in Canada, Alaska, Siberië, Spitsbergen en Groenland. Volgens de studie zullen deze groepen niet allemaal in hetzelfde tempo worden getroffen. (Belga)

