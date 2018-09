IG Nobelprijzen voor speeksel als schoonmaakmiddel, zinloos kannibalisme en voodoo-poppen

Aan de befaamde universiteit Harvard zijn in de nacht van donderdag op vrijdag voor de 28e keer de IG Nobelprijzen uitgereikt. Die prijzen, die de officiële Nobelprijsregen voorafgaan, bekronen wetenschappers voor werk 'dat eerst aan het lachen brengt, maar daarna aan het denken zet'. Een overzicht van winnaars en onderwerpen:

Een van de opmerkelijkste winnaars was die in de categorie Geneeskunde. Daar gingen Amerikaanse wetenschappers aan de haal met de prijs voor hun onderzoek naar nierstenen. Ze onderzochten of het nuttig is dat patiënten een ritje in een achtbaan maken. Ja, zo blijkt. De krachten bespoedigen namelijk de doorloop van kleine steentjes, zodat die niet uitgroeien tot grotere, moeilijker verwijderbare nierstenen.

En wist u al dat chimpansees in de dierentuin net zo goed u na-apen als u hen? Want daarmee kwamen onderzoekers uit Zweden, Roemenië, Denemarken, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Indonesië en Italië, en ze wonnen er de prijs mee in de categorie Antropologie.

De prijs voor Biologie ging naar onderzoek dat het bewijs leverde dat wijnspecialisten het kunnen ruiken als er ook maar één fruitvlieg in het glas zit.

In de categorie Scheikunde wisten vorsers te achterhalen dat speeksel net zo goed kan dienen om te reinigen als schoonmaakmiddel.

Wetenschappers uit Japan gingen dan weer een kijkje nemen in hun eigen darmen en kregen er de prijs voor Medisch Onderwijs voor.

Bij de meer voor de hand liggenden: onderzoek dat aantoont dat de meeste mensen de gebruiksaanwijzing van ingewikkelde toestellen niet lezen (Literatuur) en dat een kwart van de bestuurders vloekt en roept in de wagen (Vrede).

De IG Nobelprijs voor Voeding was voor onderzoek dat er achter kwam dat het vlees van de meeste dieren voedzamer is dat mensenvlees.

Tot slot nog in de categorie Voortplantingsgeneeskunde: voor het idee dat je met een postzegelbandje de werking van de penis kan onderzoeken en Economie: dat voodoo-poppen wel degelijk werken om je frustraties op af te reageren tegen je vervelende baas.