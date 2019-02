'Iedereen kijkt naar me': hoe sociale onhandigheid in je voordeel kan werken

Het menselijke bestaan is vermoeiend, en soms bijna dodelijk gênant. Want, geef toe, wie heeft het nog niet meegemaakt: Informeren naar de dochter van een vriendin maar in geen honderd jaar op de naam van het kind kunnen komen. Gaan zitten op je ergonomische zitbal, die weggerold blijkt te zijn. 'Ja' knikken op een vraag die je niet hebt verstaan, terwijl 'nee' eigenlijk het antwoord was. Een mail met een roddel over een persoon sturen naar de persoon in kwestie. En een klassieker voor de vrouwen: terugkomen van het toilet met je rok in je panty...

...