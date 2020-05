Ook huiskatten kunnen een coronabesmetting oplopen en het virus doorgeven aan een soortgenoot. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers van de universiteiten van de Japanse hoofdstad Tokio en het Amerikaanse Wisconsin-Madison.

De wetenschappers publiceerden hun bevindingen woensdag in het tijdschrift 'New England Journal of Medicine'. Uit onderzoek blijkt dat katten het virus kunnen krijgen van mensen, en op hun beurt andere katten kunnen besmetten.

Om tot resultaten te komen dienden de onderzoekers in een Amerikaans lab virusstalen, bij mensen afgenomen, toe aan drie katten. Die werden vervolgens bij andere niet-geïnfecteerde katten gezet, die vijf dagen later ook positief testten.

Volgens de onderzoekers bleven de katten een vijftal dagen positief maar kregen ze nooit symptomen. Bloedtesten toonden aan dat ze, gedurende 24 dagen na de eerste test, antistoffen ontwikkelden.

De wetenschappers besluiten dat het aangeraden is huiskatten binnen te houden, aangezien ze het coronavirus kunnen oplopen zonder symptomen te vertonen.

Voorlopig bestaat wel geen enkel bewijs dat het virus (weer) kan overspringen op de mens.

In april testten in de Verenigde Staten twee katten positief op covid-19. Ook in België, Frankrijk en Hongkong is er weet van minstens een positieve kat.

Volgens Amerikaanse media sloeg het coronavirus in de zoo van Bronx in New York eveneens van een verzorger over op enkele tijgers en leeuwen.

De wetenschappers publiceerden hun bevindingen woensdag in het tijdschrift 'New England Journal of Medicine'. Uit onderzoek blijkt dat katten het virus kunnen krijgen van mensen, en op hun beurt andere katten kunnen besmetten. Om tot resultaten te komen dienden de onderzoekers in een Amerikaans lab virusstalen, bij mensen afgenomen, toe aan drie katten. Die werden vervolgens bij andere niet-geïnfecteerde katten gezet, die vijf dagen later ook positief testten. Volgens de onderzoekers bleven de katten een vijftal dagen positief maar kregen ze nooit symptomen. Bloedtesten toonden aan dat ze, gedurende 24 dagen na de eerste test, antistoffen ontwikkelden. De wetenschappers besluiten dat het aangeraden is huiskatten binnen te houden, aangezien ze het coronavirus kunnen oplopen zonder symptomen te vertonen. Voorlopig bestaat wel geen enkel bewijs dat het virus (weer) kan overspringen op de mens.In april testten in de Verenigde Staten twee katten positief op covid-19. Ook in België, Frankrijk en Hongkong is er weet van minstens een positieve kat. Volgens Amerikaanse media sloeg het coronavirus in de zoo van Bronx in New York eveneens van een verzorger over op enkele tijgers en leeuwen.