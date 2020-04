Wetenschappers staan een stap dichter bij een nieuwe aanpak voor de huidaandoening psoriasis.

Psoriasis is een huidaandoening die 3 procent van de mensen treft. Haar zichtbaarste manifestatie is een schubbige rode huid. De ziekte is een gevolg van een fout lopende communicatie tussen afweercellen, huidcellen en bloedvaten. Wetenscha...

Psoriasis is een huidaandoening die 3 procent van de mensen treft. Haar zichtbaarste manifestatie is een schubbige rode huid. De ziekte is een gevolg van een fout lopende communicatie tussen afweercellen, huidcellen en bloedvaten. Wetenschappers kijken met argusogen naar de rol van de vasculaire endotheliale groeifactor (VEGF) in het uitlokken van de problemen: de molecule stimuleert de vorming van bloedvaten. Onderzoek van celexpert Cédric Blanpain (ULB) en zijn ploeg, gepubliceerd in Science Advances, toont aan dat VEGF meeverantwoordelijk is voor de problemen. De molecule lamleggen, door te verhinderen dat ze zich aan de ankerplaatsen op huidcellen hecht, kan soelaas brengen. Tot dusver is er uitsluitend met muizen gewerkt, maar de hoop is dat de aanpak in proeven met mensen zal werken. En studie in The Lancet toont aan dat je de strijd tegen eczeem niet kunt winnen door de huid van baby's dagelijks te bevochtigen. Integendeel, baby's van wie de huid elke dag met vochtige doekjes behandeld wordt, hebben een grotere kans op huidinfecties. Ze zouden ook meer voedselallergieën ontwikkelen. Eczeem treft een vijfde van de kinderen en manifesteert zich doorgaans als een te droge huid.