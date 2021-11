Minstens 503 lobbyisten voor de fossiele sector hebben een aanvraag ingediend om deel te nemen aan de VN-klimaattop in Glasgow. Die gaat momenteel de tweede week in.

Uit een analyse van de voorlopige deelnemerslijst blijkt dat de klimaattop in Glasgow mogelijks drukker wordt bezocht door lobbyisten die gelinkt worden aan enkele van de grootste olie- en gasreuzen ter wereld, dan door afgevaardigden van overheden. Dat wil zeggen dat de mogelijke beïnvloeding door het bedrijfsleven op COP26 enorm groot is, stellen de organisaties Corporate Accountability, Corporate Europe Observatory (CEO), Glasgow Calls Out Polluters en Global Witness. Zij hebben een data-analyse op de lijst met goedgekeurde aanwezigheden uitgevoerd.

Ze telden daarvoor het aantal individuele deelnemers met directe belangen in bedrijven zoals Shell, Gazprom en BP of personen die aanwezig zijn als deelnemend lid van een organisatie die opkomt voor de belangen van de fossiele brandstofindustrie.

Fossiele sector massaal aanwezig

'De belanghebbenden van fossiele verbranding zijn op grote schaal aanwezig op deze cruciale klimaattop', concluderen de onderzoekers.

Uit de analyse blijkt dat, mocht de fossiele sector een land zijn, het de grootste landendelegatie zou zijn op heel COP26. 'De lobby van de fossiele brandstoffen op COP26 is zelfs groter dan het gecombineerde aantal aanwezigen van de acht landen die in de afgelopen twintig jaar het zwaarst werden getroffen door de klimaatverandering: Puerto Rico, Myanmar, Haïti, de Filipijnen, Mozambique, de Bahama's, Bangladesh en Pakistan', stellen de onderzoekers in een verklaring.

Van twee officiële landendelegaties blijkt ook dat ze hun eigen lobbyisten meebrachten: Canada en Rusland.

Uitstelgedrag van wereldleiders

Het is tijd voor politici om te laten zien dat ze ook echt een einde willen maken aan de invloed van grote vervuilers op de politieke besluitvorming. Murray Worthy, campagneleider bij Global Witness

'De wereld heeft amper tijd om klimaatrampen af te wenden, dus moet deze klimaattop absoluut een succes worden', reageert Murray Worthy, campagneleider bij Global Witness op de resultaten van de analyse.

'De vervuilers en hun spreekbuis hebben geen interesse in de veranderingen die we nodig hebben om mensen en de planeet te beschermen. De aanwezigheid van honderden deelnemers die worden betaald om de schadelijke belangen van vervuilende fossiele brandstofbedrijven te verdedigen, zal de scepsis van klimaatactivisten alleen maar vergroten. Zij zien de gesprekken nu al als een bewijs van de aarzelingen en het uitstelgedrag van wereldleiders', zegt Worthy. 'Het is tijd voor politici om te laten zien dat ze ook echt een einde willen maken aan de invloed van grote vervuilers op de politieke besluitvorming en zich willen inzetten voor een toekomst waarin de stem van experts en activisten centraal staat.'

'COP26 wordt verkocht als de plek om ware ambitie te tonen, maar het krioelt er van de lobbyisten voor fossiele brandstoffen wiens enige ambitie het is om hun belangen veilig te stellen', vult Pascoe Sabido van Corporate Europe Observatory aan.

'Vertegenwoordigers van Shell en BP zijn betrokken bij deze gesprekken, terwijl ze openlijk toegeven dat ze hun productie van gas hebben opgevoerd. Als we serieus zijn over het verhogen van ambitie, dan moeten deze lobbyisten voor fossiele brandstoffen worden uitgesloten van de besprekingen', vindt hij.

De onderzoekers stellen verder nog dat de aanwezigheid van lobbyisten op COP26 niet enkel stopt bij de fossiele brandstoffenindustrie. Hoewel niet mee opgenomen in de analyse, wijzen ze ook op de aanwezigheid van nog andere vervuilende industrieën zoals financiën, agribusiness en transport. 'Ook deze zijn sterk betrokken bij de klimaatcrisis', stellen ze.

