Hoe word je Spider-Man?

Wacht jij al sinds je eerste etterbuil op een beet van een genetische gemanipuleerde spin? Probeerde jij op je tiende loodrecht op een muur te klimmen en brak je je arm? Of hul je je al sinds je kleutertijd in Spider-Man-outfits? Volgens bioloog Dominique Adriaens, van de UGent, berg je die droom best op. De schrijvers van Peter Parker weefden geen strak web bij het bedenken van Spider-Mans theorie.