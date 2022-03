Hoe word je 100 jaar zonder ziek te worden?

In ons leven worden we vele tientallen keren ziek en dat is helemaal normaal. Maar hoe komt het dat kinderen met een snotneus zich kiplekker voelen, een volwassene met een verkoudheid toch liever met een theetje in de zetel kruipt en een hoogbejaarde er soms aan overlijdt? En hoe kan je ervoor zorgen dat je gezond ouder te wordt? Dat doet de Hasseltse immunoloog prof. dr. Niels Hellings uit de doeken.