Hoe vlieg je binnenkort ecologischer naar Spanje?

Is het nog wel verantwoord om voor een kortstondig zakenreisje naar Amerika en terug te vliegen? Met de hoeveelheid aan kerosine dat het vliegtuig verbrandt tijdens die vlucht misschien niet, nee. Maar wat nu als je een vliegtuig uit veel lichter materiaal kan bouwen, waardoor het dus minder brandstof nodig heeft? Dat materiaal bestaat! Maar het kan helaas niet zo goed tegen een stootje. Dr. ir. Sidney Goossens, ingenieur fotonica -we leggen je uit wat dat is- aan de VUB vertelt in zijn college hoe hij dat gaat oplossen.