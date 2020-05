Hoe verander je de kleur van je ogen?

Stel je eens een wereld voor waar erfelijke ziekten niet meer bestaan. Een wereld waarin iedereen gezond is en het perfecte lichaam heeft. Erfelijke kenmerken zitten vervat in ons DNA. Indien we ons DNA kunnen veranderen, kunnen we de mens maakbaar maken. Maar is dat ook wenselijk? Moleculair bioloog Hetty Helsmoortel (UGent) onluikt de geheimen van de CRISPR/Cas9 technologie en stelt daarbij enkele kritische vragen.

