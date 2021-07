Hoe overleef je een kernramp? (video)

In België zijn we omringd door kerncentrales. Hoewel de kans zeer klein is dat zich hier een tweede Tsjernobyl of Fukushima afspeelt, is er nooit een nulrisico. Wat er gebeurt tijdens een kernramp, wat straling met jouw lichaam doet en wat je moet doen als die nachtmerrie werkelijkheid wordt, hoor je van nucleair fysicus Stijn De Schepper (UAntwerpen, UZ Antwerpen).

1 Keer gedeeld

Keer gedeeld