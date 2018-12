Hoe moeilijk is Chinees?

Maar liefst 1 miljard 248 miljoen mensen spreken Chinees. De meest gesproken taal ter wereld wordt nochtans vaak 'onoverkomelijk moeilijk' genoemd. Want als iets 'Chinees voor je is' dan is er werkelijk geen beginnen aan. Toch mag het feit dat deze taal zo verschilt van de westerse talen een poging tot studie volgens professor Mieke Matthyssen niet de das omdoen. Want Chinees leren kàn. Dat het gemakkelijk wordt, dat hebben we niet gezegd...