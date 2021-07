Hoe kan België meer Olympische medailles winnen?

Veerle De Bosscher Professor sportmanagement aan de VUB

Op de Olympische Spelen in Rio behaalde België zes medailles, twee van elke kleur. Dat is zeker niet slecht, maar als we zien dat Nederland bijna twintig medailles won, worden we toch een beetje jaloers. Hoe slagen zij erin om als klein land zoveel sportief succes te boeken en kunnen wij dat op een dag eens evenaren? Dat vroegen we aan Veerle De Bosscher, expert sportbeleid aan de VUB, die al jaren onderzoek doet naar het geheime recept van olympisch succes.