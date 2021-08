Hoe gaan we naar het diepste punt in de oceaan?

Je kent natuurlijk de hoogste berg ter wereld, de Mount Everest, maar heb je ook al eens gehoord over het diepste punt in de oceaan? Afdalen naar 11 kilometer diep is geen sinecure. Het is er pikdonker, koud en de druk is er zo hoog dat je op die diepte in elkaar zou klappen. Hoe gaan we er dan naartoe en wat is er te vinden? Dat hoor je van marien geoloog David Van Rooij (UGent).