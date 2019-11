Amerikaanse materiaalwetenschappers hebben met dank aan de bekerplant een toilet zo glad gemaakt dat we maar half zoveel water meer nodig hebben om door te spoelen.

Het veelbelovende materiaal met de naam liquid-entrenched smooth surface (LESS) verhindert dat vloeibare en vaste afvalstoffen zich aan de toiletpot vastklitten. Dat betekent met andere woorden dat remsporen verleden tijd zijn en dat de hoeveelheid water die nodig is om het toilet te spoelen gehalveerd wordt.

Volgens de onderzoekers van Pennsylvania State University, die hun studie onthulden in Nature Sustainability, is het nieuwe materiaal nog gladder dan Teflon en effectiever dan de bestaande hydrofobe coatings in toiletten die wel vloeibare afvalstoffen afstoten, maar geen vaste.

De nieuwe coating heeft daarnaast een antibacteriële functie, wat volgens de onderzoekers een hoofdoorzaak van toiletgeuren grotendeels zou teniet doen en het gebruik van poetsproducten voor het toilet tot 90 procent verlagen. 'We geloven dat dit een grote impact kan hebben omdat iedereen het toilet gebruikt. En iedereen wil dat het toilet schoon is', zegt materiaalwetenschapper en hoofdauteur van de studie Tak-Sing Wong.

Elke dag wordt wereldwijd meer dan 141 miljard liter water gebruikt, enkel en alleen om het toilet door te spoelen. Dat is bijna zes keer de dagelijkse waterconsumptie van Afrika, aldus Wong. Met de klimaatverandering en de daarbij horende waterschaarste is een reductie met de helft dus geen klein bier.

Inspiratie uit de natuur

De wetenschappers haalden hun inspiratie voor het nieuwe materiaal bij de vleesetende bekerplant dat een gelijkaardig systeem gebruikt. De binnenkant van de buisvormige bladeren wordt glad wanneer het regent waardoor onfortuinlijke insecten in de val glijden om verteerd te worden.

Net zoals de plant bestaat LESS uit twee aparte coatings. Eerst bedekken de wetenschappers het binnenste van de toiletpot met polydimethylsiloxaan die een supergladde permanente basis van nanohaartjes vormt. Die microscopische haartjes worden vervolgens besproeid met een laagje silicone smeermiddel van een dikte van een duizendste van een millimeter.

In slechts 5 minuten tijd kan het materiaal aangebracht worden in de toiletpot. Een nadeel van het systeem is echter dat de coating niet blijvend is en na elke 500 spoelingen opnieuw moet worden aangebracht. Dat maakt het concept minder opportuun voor ontwikkelingslanden.

De coating zou in de toekomst ook gebruikt kunnen worden om andere items zelfreinigend te maken, van het aanrecht en de ramen tot de wieken van windturbines die minder energie genereren wanneer ze onder de dode insecten bedolven raken. Het zou ook gebruikt kunnen worden om te vermijden dat ijs zich hecht aan de vleugels van vliegtuigen.