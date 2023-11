Hoe de ananasplant bijdraagt tot een betere behandeling van littekens bij brandwonden

‘Brandwonden zijn van de pijnlijkste wonden die iemand kan hebben’, zegt doctoraatsstudent en arts Ignace De Decker, die nieuwe behandelingen ontwikkelt om de vorming en genezing van littekens te verbeteren. ‘Onze huid vervult verschillende rollen: ze beschermt tegen infecties, regelt onze temperatuur en houdt vocht vast. Brandwonden verstoren het lichaamsevenwicht, waardoor de zorg ervoor bijzonder uitgebreid en allesomvattend is.’

Welke stempel hebt u op de behandeling van dergelijke littekens gedrukt?

Ignace De Decker: Toen ik aan mijn doctoraat begon, heb ik mee onderzoek gedaan naar het gebruik van NexoBrid: een gel met bromelaïne, een enzym dat afkomstig is uit de stam van de ananasplant, en dat we gebruiken om op minder invasieve manier dood weefsel van brandwonden te verwijderen. Een propere wonde leent zich immers beter voor verzorging. Vroeger werd die dode huid chirurgisch weggesneden, wat minder nauwkeurig is. Bovendien lijkt het enzym ook ontstekingsremmend te werken, waardoor de kans op ongunstige littekenvorming en het aantal noodzakelijke operaties vermindert en de resterende littekens uiteindelijk minder ernstig zijn.

Daarnaast heb ik deelgenomen aan onderzoek naar druktherapie, littekenhydratatie en de optimalisatie van menselijke huidvervangers die ingezet kunnen worden als transplantaten om de kwaliteit van littekens te verbeteren.

Ignace De Decker.

Is België een pionier op het vlak van littekenbehandeling van brandwonden?

De Decker: Hier vinden inderdaad tamelijk unieke ontwikkelingen plaats. Persoonlijk heb ik onderzoek gedaan naar het gebruik van micronaalden op littekens, een nieuwe benadering die in de medische gemeenschap enthousiast onthaald werd. Die ultradunne naalden – gepresenteerd als pleisters – bevatten medicatie en zijn gemaakt van een materiaal dat oplost bij contact met de huid. Zo vormen ze een pijnloos alternatief voor de doorgaans pijnlijke injecties in littekens.

Een mooi cv voor iemand van uw leeftijd.

De Decker: (lacht) Ik ben altijd gepassioneerd geweest door deze materie. Al tijdens mijn bachelor liep ik rond op het brandwondencentrum. De behandeling van littekens als gevolg van brandwonden is een enorme uitdaging.