Het gekookte-kikkersyndroom: we vergeten snel hoe abnormaal weersomstandigheden zijn

We blijken een kort geheugen te hebben als het over weer gaat. Wat we als normaal weer zien, baseren we op het weer van de afgelopen twee tot acht jaar. Verder kijken we niet terug.

Tot die conclusie komen Amerikaanse wetenschappers op basis van een analyse van 2,18 miljard tweets die tussen maart 2014 en november 2016 zijn gepubliceerd. Daarin gingen ze na hoe mensen over het weer praatten.

Vergeten

De studie, die in Proceedings van de National Academy of Sciences is verschenen, laat zien hoe onze perceptie van het weer de langetermijntrends van de klimaatverandering vertroebelt.

'We maken omstandigheden mee die historisch gezien extreem zijn, maar die voelen misschien niet als bijzonder ongewoon aan als we de neiging hebben om te vergeten wat er meer dan vijf jaar geleden is gebeurd', zegt hoofdauteur Frances Moore, milieuwetenschapper aan de Universiteit van Californië in Davis.

Minder commentaar

Bij hun analyse keken de onderzoekers zowel naar de inhoud van de tweet als de plaats waar hij gepost werd (geolocatie). Daaruit bleek dat mensen vaak iets over het weer tweetten als de temperatuur ongewoon was voor een bepaalde plaats en tijd van het jaar, bijvoorbeeld een bijzonder warme maart of onverwacht koude winter.

Maar als dat ongewone weer in de jaren nadien aanhoudt, genereert dat minder commentaar op Twitter. Dat geeft volgens de onderzoekers aan dat mensen het weer in relatief korte tijd als normaal beginnen te zien.

Kikker in heet water

Ze vergelijken het met het beeld van de kikker en de pot met kokend heet water. Als een kikker daarin belandt, springt hij er meteen weer uit. Maar als de kikker zich in een pot met koud water bevindt die langzaam wordt opgewarmd tot het kookpunt, springt hij er niet uit.

'We zagen dat extreme temperaturen mensen nog steeds ellendig maken, maar ze stoppen om erover te praten', zegt Moore. 'Dit is echt een gekookte-kikkersyndroom, mensen lijken te wennen aan veranderingen die ze liever vermijden. Maar het is niet omdat ze er niet over praten, dat ze er niet slechter van worden.' Met andere woorden: door over te zwijgen gaat het probleem niet weg.