Experimenten met hersencellen illustreren de eigenheid van die cellen.

Nogal wat mensen zullen vinden dat het niet mag, maar wetenschappers onder leiding van neuroloog Pierre Vanderhaeghen (VIB) zijn erin geslaagd individuele hersencellen van mensen in te planten in het brein van muizen. Ze gebruikten daarvoor embryonale mensencellen, die ze lieten uitgroeien tot her...

Nogal wat mensen zullen vinden dat het niet mag, maar wetenschappers onder leiding van neuroloog Pierre Vanderhaeghen (VIB) zijn erin geslaagd individuele hersencellen van mensen in te planten in het brein van muizen. Ze gebruikten daarvoor embryonale mensencellen, die ze lieten uitgroeien tot hersencellen. In het vakblad Neuron beschrijven ze hoe de menselijke cellen zich in hun eigen tempo ontwikkelen en verbindingen maken met hun buren uit het muizenbrein. Het gaat uiteraard niet om vrijblijvend gegoochel met mensencellen. De bedoeling is een onderzoeksmodel te ontwikkelen om problemen met ons brein efficiënter te kunnen onderzoeken. Het is nu eenmaal minder moeilijk - zowel praktisch als ethisch - om met muizen te experimenteren. Psychiatrische aandoeningen als schizofrenie zijn grotendeels te wijten aan een afwijkende hersenwerking. De hersencellen van mensen rijpen veel trager dan die van muizen. Daardoor kunnen ze beter inspelen op veranderende omstandigheden. De trage klok ligt blijkbaar genetisch vast, anders zou ze in het muizenbrein overruled worden. Hoe goed georganiseerd hersenen zijn, blijkt uit het werk van neuro-elektronica-expert Karl Farrow, van het Leuvense onderzoekscentrum NERF, en zijn team. In eLife beschrijven ze hoe bepaalde hersencellen de informatie uit het oog naar de hersenzones leiden die visuele prikkels moeten vertalen naar aangepast gedrag. Eén hersenzone geleidt 85 procent van de binnenkomende zichtprikkels naar de juiste circuits.