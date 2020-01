Omdat kinderen met ADHD baat hebben bij het nemen van visolie, zou het ook helpen voor studenten om zich beter te concentreren tijdens de blok. Klopt dat?

IN HET NIEUWS

Volgens 'topdokter' Chris van der Linden zullen studenten die dagelijks visolie innemen merken dat ze zich beter kunnen concentreren in de blokperiode. Dit zou zijn omdat kinderen met ADHD er ook baat bij zouden hebben.

WAAR KOMT DIT NIEUWS VANDAAN?

Visoliesupplementen bevatten vetzuren van vis, vooral omega 3 en omega 6. Wetenschappers bevelen ze al langer aan voor een optimale hersenwerking. Om die reden gaan ze vlot over de toonbank.

Een nieuw Brits onderzoek deelde 92 kinderen met ADHD op in twee groepen. De ene helft kreeg gedurende 12 weken hoge doses visoliesupplementen, de andere helft een placebo. Daaruit bleek dat de concentratie van de deelnemers uit de visoliegroep duidelijk beter was dan die in de placebogroep. Dit effect was er enkel wanneer de kinderen ook een tekort hadden aan omega 3. Kinderen met ADHD die geen tekort hadden, werden impulsiever door de supplementen.

De auteurs besluiten dat kinderen met ADHD én een omega-3-tekort baat kunnen hebben van visoliesupplementen.

Op basis van die resultaten vertelde een Vlaamse arts in de media dat visoliesupplementen dus ook wel zouden kunnen helpen bij studenten in de blok. Tijdens de examenperiode hebben ze geen tijd om een gezond potje te bereiden en hebben ze doorgaans een eenzijdig of ongezond voedingspatroon. Daarom zouden ze extra omega 3 kunnen gebruiken.

HOE MOETEN WE DIT NIEUWS INTERPRETEREN?

De verkoop van visoliesupplementen is een miljarden business. Over het effect van deze capsules doen uiteenlopende gezondheidsbeweringen de ronde: zo zouden ze niet alleen goed zijn voor het brein, maar ook de verbranding van calorieën versnellen, het zicht verbeteren en schadelijke effecten van vervuiling tegengaan. Voor geen enkele van deze claims bestaat een degelijk bewijs.

Meer nog, de effecten van visoliesupplementen op het brein werden al uitgebreid onderzocht in diverse overzichtsstudies. Tot nu toe komen ze steeds tot dezelfde conclusie: ze helpen niet voor kinderen met ADHD. Eén nieuwe studie met een gunstige uitkomst is onvoldoende om de resultaten van eerdere overzichtsstudies in twijfel te trekken.

Bovendien zijn de effecten van visoliesupplementen nooit onderzocht bij studenten zonder ADHD. Hierover kunnen we dus geen uitspraken doen.

CONCLUSIE Volgens een wetenschappelijke studie zou de concentratie van kinderen met ADHD én een omega-3-tekort kunnen verbeteren met omega-3-supplementen. Omega 3 is een vetzuur dat onder andere in visolie zit. Tientallen andere studies spreken dit tegen. Bovendien werd het nooit getest bij studenten of kinderen zonder ADHD en kunnen we hierover dus geen uitspraken doen.

