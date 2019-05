Hangt er een Da Vinci in de abdij van Tongerlo? Scans moeten uitsluitsel bieden

Pieter Van Nuffel Journalist DataNews.be

Is het canvas van het Laatste Avondmaal in de abdij van Tongerlo meer dan een kopie van het beroemde fresco in Milaan? Kunstkenners zijn ervan overtuigd geraakt dat Leonardo Da Vinci zélf aan het schilderij heeft meegewerkt. Nu wordt die theorie getest met hyperspectrale camera's.

© Imec