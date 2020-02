Het is moeilijk om de juiste behandeling te vinden voor intermediaire kankers.

Soms zijn de feiten duidelijk. Soms komt een kanker uitsluitend lokaal voor, soms is hij sterk uitgezaaid. Maar geregeld zien artsen patiënten met een beperkt aantal uitzaaiingen (één tot vijf), waarbij een specifiek tegen de schaarse uitzaaiingen gerichte behandeling nuttig kan zijn om genezing te bevorderen. Helaas is het niet gemakkelijk om een beperkt uitgezaaide kanker te onderscheiden van een volledig uitgezaaide. Er zijn geen biologische merkers voor het onderscheid, zodat artsen moeten terugvallen op interpretatie van beeldvorming. Dat houdt een risico op overbehandeling in, omdat men dikwijls denkt dat het om volledig uitgezaaide kankers gaat. Oncoloog Dirk Verellen (Ziekenhuizen GZA) en een schare collega's proberen orde in de chaos te brengen. In The Lancet Oncology maken ze een analyse van de mogelijkheden om op basis van bestaande beeldvormingstechnieken toch een betrouwbaar onderscheid tussen kankertypes te maken. Hoe ernstiger een kanker is, hoe zwaarder er behandeld moet worden. Maar voor intermediaire kankers kan er 'bespaard' worden op een behandeling, wat voor patiënten nuttig kan zijn. Op een ander niveau ontdekten beeldvormingsexpert Stefaan Soenen (KU Leuven) en zijn collega's dat een combinatie van immuuntherapie met nanodeeltjes op basis van koper instrumenteel is in het uitschakelen van kankercellen bij muizen. In Angewandte Chemie beschrijven ze hoe de koperverbindingen de kankercellen niet alleen rechtstreeks doden, maar ook onrechtstreeks door het stimuleren van de natuurlijke afweer.