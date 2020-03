Mensen en robots werken almaar meer samen. Om die samenwerking zo veilig mogelijk te maken (voor mensen) wordt er gewerkt aan de constructie van zachte robots, gemaakt uit flexibele materialen. Maar dat maakt de robots dan weer kwetsbaar.

Robotexpert Seppe Terryn (VUB) beschrijft met zijn collega's in onder meer Science Robotics hoe ze zelfhelende polymeren hebben ontwikkeld waarmee een 'gewonde' robot zichzelf kan herstellen. Dat bespaart op de kosten van menselijke ingrepen op gewonde 'medewerkers'. Het proces wordt vergeleken met het herstel van onze huid. De polymeren hebben een spinnenwebstructuur. Als die beschadigd raakt en de polymeren worden verhit, raken sneden en gaten snel weer opgevuld. Na veertig minuten is een wonde genezen. Na een nachtje rust is een robot er weer bovenop. In een andere studie in hetzelfde blad schrijven robotexpert Tony Belpaeme (UGent) en zijn collega's dat robots zelf kunnen leren hoe ze leraren in een klas moeten bijstaan. Ze zouden daar maar drie uur voor nodig hebben. Leerlingen zouden geen probleem hebben met de mechanische assistentie. Een werkpunt is dat de robots nog geen invloed hebben op de werklast van de leraars. Dat zou vooral een kwestie van 'vertrouwen' zijn.