Hoe moeilijker de oorlog verloopt, hoe zwaarder de wapens. Volgens de Oekraïense ambassadeur in de Verenigde Staten Oksana Markarova heeft Rusland maandag in Oekraïne een gevreesde vacuümbom gebruikt. Wat is dat?

Wat is een vacuümbom?

Thermobarische wapens, zoals vacuümbommen eigenlijk heten, zijn omstreden. De t-bom is veel krachtiger en houdt langer aan dan gewone explosieven, wat de destructieve impact nog verzwaart. Het wapen werkt in twee stappen. Eerst is er een kleinere ontploffing waarbij zich een wolk van explosieve chemicaliën verspreidt. Daarna wordt ook die wolk tot ontploffing gebracht en ontstaat er drukgolf die de zuurstof uit de omringende lucht opzuigt. Ook de zuurstof uit de longen van levende wezens wordt onttrokken, waardoor ze stikken. De Verenigde Staten voerden in 2003 een test uit met zo'n bom, de 'Massive Ordnance Air Burst' of Moab, die 'de moeder van alle bommen' wordt genoemd. Op 11 september 2007 liet Rusland de zwaarste vacuümbom ooit ontploffen in een test die gefilmd werd en uitgezonden op de Russische televisie. Deze werd de 'vader van alle bommen' genoemd. Thermobarische wapens worden beschouwd als de meest verschrikkelijke wapens na atoomwapens. Ze komen in verschillende groottes, van granaten tot luchtbommen. Met name in stedelijk gebied kunnen thermobarische wapens veel schade veroorzaken. Ze zijn erg effectief voor het vernietigen van tunnels, grotten en ondergrondse gebouwen zoals bunkers.Volgens de Oekraïense ambassadeur in de Verenigde Staten Oksana Markarova heeft Rusland maandag in Oekraïne een zogenaamde vacuümbom gebruikt. Dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Journalisten van CNN zeggen zaterdag in de buurt van de Russische stad Belgorod wel een lanceerinstallatie te hebben gezien voor thermobarische raketten. Belgorod ligt maar 20 kilometer van de grens met Oekraïne, niet ver van de Oekraïense stad Charkov. Als deze wapens nog niet gebruikt werden in deze oorlog, dan is het een kwestie van tijd. VIDEO: een dieplader vervoert een TOS-1 Buratino raketwerper naar Oekraïne. In 2000 veroordeelde Human Rights Watch het vermeende gebruik van de wapens door Rusland een jaar eerder in Tsjetsjenië als een 'gevaarlijke escalatie' met 'belangrijke menselijke implicaties'. De VS deden een beroep op de wapens in een poging om Al Qaeda ui te schakelen in de grotten van het Tora Bora-gebergte. In juni 2008 gaf het Verenigd Koninkrijk toe thermobarische bommen gebruikt te hebben in Afghanistan.