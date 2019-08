Franky Zapata steekt Kanaal over met flyboard

De Fransman Franky "raketman" Zapata is er zondagochtend in geslaagd om op een flyboard het Kanaal over te steken. Een eerste poging tien dagen geleden mislukte.

Franky Zapata steekt het Kanaal over met zijn flyboard op 4 augustus 2019. © AFP