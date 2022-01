Het Belgische ufo-meldpunt kreeg het voorbije jaar opvallend minder meldingen binnen. In totaal ging het om 184 meldingen, een daling van 59 procent in vergelijking met 2020. Na enkele jaren van stijging zit het aantal meldingen daarmee weer op exact hetzelfde niveau als in 2018. Geen van de meldingen blijkt onverklaarbaar.

De invoering van een ufo-database op de site, met een geïllustreerd overzicht van mogelijke verklaringen voor waarnemingen, is volgens het meldpunt een van de voornaamste verklaringen van de daling. Wie een melding wil doorgeven, wordt gevraagd de lijst te doorlopen vooraleer iets te signaleren. Als die lijst de waarneming helpt verklaren, dan moet die niet langer gemeld worden.

Van schroot tot ISS

In een vijfde van de gevallen beschikt het meldpunt over onvoldoende gegevens om een onderzoek te voeren. In de meeste gevallen kan de melding verklaard worden door een vliegtuig of helikopter, een meteoor, ruimteschroot, satellieten of het International Space Station. Geen van de meldingen uit 2021 is nog in onderzoek.

Lees ook: Musks satellietnetwerk Starlink levert binnenkort overal internet

Na een uitzonderlijk 2020 keert het ufo-meldpunt nu dus terug naar een normaal aantal observaties. Het grote aantal meldingen in 2020 had alles te maken met de lockdown, het mooie weer en de lancering van Starlink-satellieten. De provincie Antwerpen was in 2021 koploper met 46 waarnemingen. Het meldpunt zegt hiervoor geen verklaring te kunnen geven. In september werden de meeste waarnemingen gedaan. Dat had dan weer voornamelijk te maken met gaswolken die geproduceerd werden tijdens een afremmanoeuvre van een Centaur-rakettrap boven de Noordzee, op 27 september.

Het Franstalige COBEPS (Comité Belge pour l'Etude des Phénomènes Spatiaux) ontving het afgelopen jaar 77 meldingen.

De invoering van een ufo-database op de site, met een geïllustreerd overzicht van mogelijke verklaringen voor waarnemingen, is volgens het meldpunt een van de voornaamste verklaringen van de daling. Wie een melding wil doorgeven, wordt gevraagd de lijst te doorlopen vooraleer iets te signaleren. Als die lijst de waarneming helpt verklaren, dan moet die niet langer gemeld worden.In een vijfde van de gevallen beschikt het meldpunt over onvoldoende gegevens om een onderzoek te voeren. In de meeste gevallen kan de melding verklaard worden door een vliegtuig of helikopter, een meteoor, ruimteschroot, satellieten of het International Space Station. Geen van de meldingen uit 2021 is nog in onderzoek.Na een uitzonderlijk 2020 keert het ufo-meldpunt nu dus terug naar een normaal aantal observaties. Het grote aantal meldingen in 2020 had alles te maken met de lockdown, het mooie weer en de lancering van Starlink-satellieten. De provincie Antwerpen was in 2021 koploper met 46 waarnemingen. Het meldpunt zegt hiervoor geen verklaring te kunnen geven. In september werden de meeste waarnemingen gedaan. Dat had dan weer voornamelijk te maken met gaswolken die geproduceerd werden tijdens een afremmanoeuvre van een Centaur-rakettrap boven de Noordzee, op 27 september.Het Franstalige COBEPS (Comité Belge pour l'Etude des Phénomènes Spatiaux) ontving het afgelopen jaar 77 meldingen.