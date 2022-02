Femke Danckaers (31) begon als enige meisjesstudent aan haar studie industrieel ingenieur elektronica en ICT, en startte na afloop meteen haar eigen bedrijf op: Shavatar.

Ondertussen zijn er wel meer meisjes aan die opleiding begonnen. Is dat een goede zaak? Femke Danckaers: Je moet vooral studeren wat je graag doet. Technologie is gewoon erg leuk en je kunt er veel mee bereiken. Misschien hebben vrouwen een frissere kijk op een technisch probleem. Na uw doctoraat hebt u uw eigen bedrijf opgericht? Danckaers: Ik ben medeoprichter van Shavatar, een samentrekking van 'shape' en 'avatar'. Mijn doctoraat ging over 3D-vormmodellen, waarmee je bijvoorbeeld het gemiddelde menselijk lichaam kunt berekenen en kunt zien welke vormvariaties het vaakst voorkomen. Voor welke toepassingen is dat handig? Danckaers: In een medische context, bijvoorbeeld, om de juiste vorm van een brace te berekenen of van een plaatje dat wordt ingeplant bij een breuk. Maar met Shavatar focust u op de mode? Danckaers: Ik heb samen met mijn zakelijk partner een tool ontwikkeld voor webshops waarmee klanten de juiste maat van een kledingstuk kunnen berekenen. Nu worden bij twijfel soms kledingstukken in drie verschillende maten besteld om er toch maar zeker van te zijn dat een ervan de juiste is. Andere klanten bestellen niets omdat ze het gedoe van de retourzendingen niet zien zitten. Met ons hulpmiddel hoeft dat allemaal niet. Hoe werkt het? Danckaers: Je moet als klant online enkele algemene vragen beantwoorden over je geslacht, gewicht, lengte enzovoort. Dan worden de afmetingen gevraagd van je heup, borst en taille. Ons algoritme berekent dan tot op zeven millimeter nauwkeurig wat je maat is. Hebt u uw eigen spaargeld gebruikt om Shavatar op te richten? Danckaers: 7500 euro. Daarnaast hebben we 50.000 investeringsgeld ontvangen van Imec.istart, een onderdeel van het onderzoekscentrum van de KU Leuven, van VlAIO, het agentschap voor innoveren en ondernemen van de Vlaamse overheid en ook van een privé-investeerder.