In de zoektocht naar nieuwe astronauten zoekt ESA eveneens naar zogenaamde projectastronauten, naast carrière-astronauten. Ook een beperkte categorie kandidaten met een fysieke beperking komt in aanmerking. Die mogelijkheid om 'parastronaut' te worden is een wereldprimeur. ESA doet ook een bijzondere oproep tot vrouwen om te kandideren.

Dat bleek dinsdag op een onlinepersconferentie van het Europese Ruimtevaartbureau.

ESA start de samenstelling van een nieuwe 'astronautenklas', die er anders zal uitzien dan de vorige klassen. In het bijzonder omdat ze uit twee secties zal bestaan: de klassieke 'carrière-astronauten' en, gezien de recente ontwikkelingen in de ruimtevaart, ook projectastronauten die als reserve gelden, zo vertelde Frank De Winne die nu hoofd van het Europese Astronauten Opleidingscentrum (EAC) in Keulen is.

Projectastronauten

De selectieprocedure voor de vier à zes carrière-astronauten en een twintigtal projectruimtevaarders is evenwel geheel identiek.

In eerste instantie zijn voor de carrièreastronauten langeduurmissies in het Internationaal Ruimtestation aan de orde. Veel later - in de orde van een vijftiental jaar - is er ook de mogelijkheid - voorlopig nog geen zekerheid - met het Amerikaanse Maanstation Gateway te vliegen en eventueel zelfs op het oppervlak van een natuurlijke satelliet te landen.

Een twintigtal 'projectastronauten' maakt korte vluchten, bijvoorbeeld op commerciële basis of wetenschappelijke missies op initiatief van hun land of bedrijf. Ze blijven evenwel bij hun eigen werkgever.

Vrouwen en 'parastronauten'

Nieuw is dat ESA streeft naar gendergelijkheid in het astronautenkorps waarbij het ruimtevaartbureau een bijzondere oproep tot vrouwen doet om te kandideren.

Bij wijze van wereldprimeur onderzoekt ESA ook of het mogelijk is één of twee mensen met een welbepaalde categorie van fysieke beperkingen een ruimtevlucht te laten maken.

Kandidaat stellen kan vanaf 31 maart tot 28 mei.

