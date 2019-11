De 22 lidstaten van het Europese Ruimtevaartbureau ESA hebben ingestemd met een recordbedrag van 14,4 miljard euro over vijf jaar voor nieuwe programma's, zo heeft directeur-generaal Jan Wörner donderdag bekendgemaakt op de tweede en laatste dag van de ministerconferentie van de organisatie in Sevilla.

ESA, waarvan België stichtend lid is, had aanvankelijk aan de ministerconferentie, die het hoogste beslissingsorgaan is, een lager bedrag voorgesteld, met name 14,3 miljard euro. 'Een gigantische stap voor Europa', reageerde na de beslissing Jean-Yves Le Gall als voorzitter van het Franse ruimtevaartbureau CNES tegenover het Franse persbureau AFP.

Duitsland gaat er prat op helemaal vooraan te staan wanneer Europa een grotere rol in de ruimte wil spelen met eergierige projecten en meer investeringen. Hoofdonderhandelaar Thomas Jarzombek zei tegenover het Duitse persbureau DPA dat zijn land voor de komende drie jaar ongeveer drie miljard heeft uitgetrokken.

Daarmee heeft Berlijn de leidende rol in ESA overgenomen van Frankrijk. In het tijdvak 2017-2019 bedroeg de Duitse inspanning ongeveer 1,9 miljard euro.

Duitsland is ook 'zeer tevreden' dat Europa gezien de toenemende internationale concurrentie, ook in de privésector, meer aandacht schenkt aan ruimtevaart dan in het verleden. Zo is in Sevilla ook bereikt dat aardobservatie, het wetenschappelijk programma, de ontwikkeling van de nieuwe draagraket Ariane-6 en bovenal een Maanmissie het middelpunt van de prioriteiten vormen.

Naast deelname aan het Amerikaanse Maanprogramma Artemis, is het doel ook Europeanen naar onze natuurlijke satelliet sturen, verzekerde Jan Wörner.