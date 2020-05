Aan het begin van de corona-epidemie lag dat cijfer nog op 2 à 3 en vorige week bedroeg het 0,8.

Het reproductiegetal (R0) van het virus, dat is de mate waarin zieke personen iemand anders besmetten, is gezakt naar 0,6. Dat werd maandag bekendgemaakt op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Aan het begin van de corona-epidemie lag dat cijfer nog op 2 à 3 en vorige week bedroeg het 0,8. Nu is het dus gezakt tot 0,6, aldus Steven Van Gucht. 'Dat is goed nieuws, dat toont dat de epidemie nog verder aan het krimpen is'.

Hij wees er nog op dat het heel belangrijk is, naar de toekomst toe, dat die waarde onder de 1 blijft. 'Op het moment dat die 1 of groter wordt, betekent dat de epidemie opnieuw aan kracht gaat winnen', aldus Van Gucht.

Op de vraag van een journalist wanneer we mogen concluderen of de corona-epidemie in ons land voorbij is, verwees het Crisiscentrum naar de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Die stelt dat een epidemie beëindigd is als er zich geen nieuwe klinische gevallen meer voordoen in minimaal twee maal de incubatietijd. 'Voor dit virus bedraagt de incubatietijd veertien dagen. De epidemie is dus pas voorbij als er zich 28 dagen geen nieuwe gevallen meer voordoen', rekende Van Gucht voor.

Hij herhaalde dat dit de volgende weken en zelfs maanden onwaarschijnlijk is. 'We zullen dus nog maanden met dit virus moeten leren leven', waarschuwde hij opnieuw.

De volgende dagen is het bedoeling dat de testcapaciteit naar covid-19 wordt opgedreven en het Crisiscentrum heeft er vertrouwen in dat dat zal lukken, klonk het maandag. 'We waren al bezig met iedereen die in het ziekenhuis opgenomen wordt te testen, net als nieuwe bewoners van woonzorgcentra. Sinds vandaag komen daar alle mogelijke gevallen in de algemene bevolking bij', aldus Van Gucht. Iedereen die verdachte symptomen vertoont die kunnen wijzen op besmetting met het nieuwe coronavirus, ook atypische zoals plotse spierpijn of plots geur- en smaakverlies, neemt best telefonisch contact op met zijn huisarts die dan kan beslissen om een test voor te schrijven.

'Ik heb er alle vertrouwen in dat dit zal lukken. In het begin misschien een beetje met horten en stoten', aldus Van Gucht, die erop wees dat ons land vorige week ook al enkele dagen bijna de testcapaciteit van 25.000 per dag haalde.

