Egypte: twee werkplaatsen voor mummificatie blootgelegd in Saqqara

Egypte heeft in Saqqara, dat in de oudheid een grafveld was van de hoofdstad Memphis, op zo’n twintig kilometer ten zuiden van Caïro, twee werkplaatsen onthuld die gebruikt werden voor de mummificatie van mensen en dieren. Het zou gaan om de grootste en meest complete werkplaatsen die tot op vandaag ontdekt werden.

De twee werkplaatsen zouden tussen de 2.400 en 2.000 jaar oud zijn, zegt de topman van de Egyptische Hoge Raad voor An­ti­qui­teiten, Mostafa Waziri. Ze werden ten tijde van de Dertigste dynastie en het Pto­le­meïsche Egypte gebruikt, in de vierde eeuw voor Christus.

Rituele voorwerpen

Een van de twee ruimtes werd gebruikt voor de mummificatie van personen, de tweede voor die van dieren. De eerste ruimte was verdeeld in verschillende kamers, met daarin lagen steen die bedekt waren met gips en die gootjes hadden aan de uiteinden. Die ophogingen meten ongeveer twee meter bij 50 centimeter en werden gebruikt om er de lichamen op te plaatsen.

In de verschillende ontdekte kamers werden aarden vaten, rituele voorwerpen en andere materialen aangetroffen die voor mummificatie werden gebruikt. De Egyptenaren mummificeerden vooral mensen en katten, maar ook krokodillen en andere dieren. In maart werden nog meer dan 2.000 gemummificeerde ramskoppen aangetroffen en mummies van schapen, honden, geiten, koeien, gazellen en mangoesten.

Economische crisis

In Egypte worden regelmatig archeologische vondsten bekendgemaakt. Vaak zeggen critici dat het de Egyptenaren vooral om de politieke en economische impact te doen is, eerder dan om de historisch-wetenschappelijke waarde. Het land maakt momenteel een ernstige economische crisis door en rekent op de toeristische sector om uit het dal te klimmen. De regering rekent op 30 miljoen jaarlijkse bezoekers tegen 2028, of 13 miljoen meer dan voor de coronacrisis.