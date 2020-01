Na onderzoek blijktdat een derde van de Afrikaanse varens en bloemplanten met uitsterven bedreigd is.

Een derde van de Afrikaanse varens en bloemplanten is met uitsterven bedreigd. Dat melden bioloog Marc Sosef van de Plantentuin in Meise en zijn collega's in Science. De conclusie volgde uit een analyse van een gegevensbank met meer dan een half miljoen plaatsgegevens van ruim 22.000 plantensoorten. Het analyseren van de mate van bedreiging van planten is moeilijker dan die van veel dieren, omdat er minder gegevens beschikbaar zijn. Maar planten vormen een essentiële component van een leefmilieu, waardoor hun overleving van belang is voor de dierlijke kant van een ecosysteem. De meest kwetsbare zones zijn de West-Afrikaanse regenbossen, Ethiopië en het zuidelijke deel van Congo. Schimmelexpert Jérôme Degreef van de Plantentuin stelde tijdens een expeditie in Rwanda vast dat inwoners van het dorpje Bweyeye grote hoeveelheden amanieten aten: paddenstoelen die berucht zijn om hun giftigheid. Een verslag van zijn speurtocht naar de reden voor hun tolerantie verscheen in MycoKeys. De amaniet bleek een nieuwe soort te zijn. Hij had nog wel genen voor de productie van giftige stoffen, maar die waren niet (meer) actief. De dorpsbewoners wisten dat niet, maar ze wisten wel dat het eten van de soort ongevaarlijk was.