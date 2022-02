Knack ontwikkelde in samenwerking met Vrije Universiteit Brussel een tool die uw manier van denken visueel weergeeft in een uniek, kleurrijk schepsel. Tenminste, voor zij die niet te veel zwart-wit denken.

Een witte, gave bol. Daarmee starten we allemaal. Vervolgens krijgt u uitgesproken stellingen voorgeschoteld. Op een schaal van 1 tot 100 kunt u aanduiden hoe u daarover denkt. Ondertussen ziet u hoe die witte bol vervormt en verkleurt. Na 15 stellingen blijft u over met een uniek schepsel: uw denken.

Met de campagne 'Denk in kleur' lanceert Knack in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel vanaf 22 februari deze wel heel bijzondere online tool. Het doel is om mensen bewust te maken hoe kleurrijk zij denken en hoe persoonlijk onze meningen en nuances zijn.

De tool is opgebouwd rond vier pijlers: empathie, openheid, flexibiliteit en intellectuele nieuwsgierigheid. Het is allemaal wetenschappelijk onderbouwd, maar het blijft toch vooral een speelse manier om uw denken weer te geven.

'Twijfel als kleurrijk tegengif'

Bert Bultinck, hoofdredacteur van Knack: 'Soms lijkt het alsof we meer en meer in een wereld van zwart en wit leven. Gelukkig is de realiteit kleurrijker. Daarom lanceren we deze tool: om te tonen dat wie durft twijfelen, wie al eens een genuanceerde mening heeft, kleur geeft aan zijn eigen denken. En dus ook aan de wereld rondom. Zeer welkom in deze grijze dagen, toch?'

Doe de test op knack.be/denkinkleur en deel uw resultaat met #knackdenkinkleur.

